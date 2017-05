Handbuch Ultralauf Mehr als Marathon!

Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über den Bereich des Ultralangstreckenlaufes. Neben der Geschichte des Ultramarathons werden einleitend kurz die deutschen und internationalen Verbände und Meisterschaften präsentiert. Anschließend werden ausgewählte nationale und internationale Laufveranstaltungen beschrieben. Im Hauptteil erhalten Breitensportler und ambitionierte Läufer eine kompetente Anleitung, die es ihnen ermöglicht, ein strukturiertes Training für die Ultradistanzen durchführen zu können. Pläne für 50 km, 100 km, 180 km sowie Mehrtages- und Etappenläufe werden vorgestellt. Hier erfahren Läufer, was sie tun müssen, um diese Leistungen vollbringen zu können. Es wird u. a. aufgezeigt, dass der Trainingsaufwand auch für interessierte Marathonläufer möglich ist und gar nicht so weit von einem guten Marathontraining entfernt liegt. Informationen zur richtigen Ernährung, zu orthopädischen Problemen, zu typischen Beschwerden bei Ultraläufern sowie zum Mentaltraining bieten optimale Vorbereitungsmöglichkeiten für einen Ultralauf. Abschließend werden Hinweise zur Ausrüstung gegeben. Auch weiterführende Literatur sowie nützliche Links finden sich am Ende des Buches. Neben dem Training bringt das Buch dem Leser auch die Faszination dieses Sports näher und lässt die Szene durch 10 Portraits bedeutender Läufer und Läuferinnen sowie durch ausgesuchte Laufgeschichten mit all ihren Facetten lebendig werden.